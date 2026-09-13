Российские беспилотники «Герань-5» меняют характер воздушных боёв

Российские реактивные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань-5» демонстрируют значительные преимущества по сравнению с предыдущими моделями и меняют характер боёв в воздухе, сообщает Национальная Служба Новостей со ссылкой на The Financial Times.