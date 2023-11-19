Что случилось к этому часу: главные новости дня к 16:00 19 ноября

Владимир Путин, как ожидается, будет в виртуальном саммите G20, который состоится 22 ноября. Отмечается, что российский президент и лидеры западных стран впервые за долгое время станут участниками одного и того же мероприятия.
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