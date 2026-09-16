Технический эксперт холдинга «Кордиант» Марков посоветовал менять летние шины на зимние при +7 градусах

Технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков дал рекомендации по смене летних шин на зимние. Он сообщил, что делать это нужно, когда среднесуточная температура держится на уровне +7 градусов в течение трех дней, пишет «Ридус» .
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