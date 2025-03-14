Азохен вей товарищи бояре

Продвинутые хахлы говорят что это дело рук Петрова и Боширова. У России есть народные герои, агенты ФСБ Петров и Баширов. Они вездесущи. Это ужас на крыльях ночи. Они терроризирует Скрипалей и их кота. Взрывают все, что возможно по всему миру. Угоняют поезда в метро Нью Йорка. Делают аварии самолётов и грузовиков. Каждую неделю пускают под откос поезда в Империи добра, Только за последнее время они перекрыли Суэцкий канал, устроили три землятрясения в Турции, голод в Кении, два раза уронили Байдена на трапе, украли у Зеленского белый порошок. Без них никуда. Это Астерикс и Оберикс, Чук и Гек, Шерлок и доктор Ватсон - кто еще? Сказал бы - человек-паук, но их же два..