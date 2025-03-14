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Россиянина подозревают в таране нефтяного танкера США и в убийстве члена команды

Россиянина подозревают в таране нефтяного танкера США и в убийстве члена команды

БлокнотРУ 10 марта в Северном море столкнулись американский нефтяной танкер и грузовое судно под португальским флагом, а спустя двое суток стало известно, что полиция Великобритании задержала капитана столкнувшегося с танкером контейнеровоза.

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Комментарии
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Азохен вей товарищи бояре
Продвинутые хахлы говорят что это дело рук Петрова и Боширова. У России есть народные герои, агенты ФСБ Петров и Баширов. Они вездесущи. Это ужас на крыльях ночи. Они терроризирует Скрипалей и их кота. Взрывают все, что возможно по всему миру. Угоняют поезда в метро Нью Йорка. Делают аварии самолётов и грузовиков. Каждую неделю пускают под откос поезда в Империи добра, Только за последнее время они перекрыли Суэцкий канал, устроили три землятрясения в Турции, голод в Кении, два раза уронили Байдена на трапе, украли у Зеленского белый порошок. Без них никуда. Это Астерикс и Оберикс, Чук и Гек, Шерлок и доктор Ватсон - кто еще? Сказал бы - человек-паук, но их же два..
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14 час.
Анатолий ashkourin
А ишо в кармане капитана нашли фото Путина с дарственной надписью;Лучшему агенту Кремля на долгую память....
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4 час.
Виктор Онегин
Надо понимать что это подарок западной прессы. Так топорно Россия просто не умеет работать. По факту ищите кому выгодно. России в данный временной и политический период это совершенно не выгодно. Может только Зеленскому как то на пользу пойдёт, но до этого додуматься он сам не мог, остаётся непотопляемый островок
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4 час.
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