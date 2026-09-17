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Царьград

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Суд Орла приговорил мужчину к 13 годам за два убийства 90-х

Суд Орла приговорил мужчину к 13 годам за два убийства 90-х

Советский районный суд Орла осудил мужчину к 13 годам строгого режима за участие в убийствах 1996 и 1998 годов.

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