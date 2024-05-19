Испания отозвала посла в Аргентине после слов Милея о жене Санчеса

Global Look Press/Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos Испания 19 мая отозвала своего посла в Аргентине после того, как президент страны Хавьер Милей назвал жену испанского премьер-министра Педро Санчеса Бегонью Гомес "коррумпированной".
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