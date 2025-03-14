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Российские войска продвинулись на ореховском направлении

Российские войска продвинулись на ореховском направлении

Российские войска продвинулись на ореховском направлении широким фронтом. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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