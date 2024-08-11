Эксперт дала советы по планированию расходов в зависимости от сезона и праздников

Планирование трат — важная часть финансовой грамотности и безопасности. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева рассказала «Известиям», чем полезен тайм-менеджмент для кошелька, в какие периоды он наиболее актуален, а также дала несколько советов.
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