Эксперт дала советы по планированию расходов в зависимости от сезона и праздников

Планирование трат — важная часть финансовой грамотности и безопасности. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева рассказала «Известиям», чем полезен тайм-менеджмент для кошелька, в какие периоды он наиболее актуален, а также дала несколько советов.