В Минэкономразвития поддержали корректировку утилизационного сбора на автомобили в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы министерства Максима Колесникова.
Минэкономразвития одобрило повышение утильсбора на автомобили
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Николай Герасименко
Вместо честной конкурентной борьбы за рынок сбыта продукции Автоваза, путём повышения качества, надежности и снижения цен, Соколов и Минпромторг используя свое монопольное положение, решили повысить утильсбор на ввозимые из-за рубежа автомобили. Как-то выглядит всё это подленько.
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