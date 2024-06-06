Пензенцам рассказали, на что пойдут налоги в случае их повышения

Учредитель АНО по защите прав налогоплательщиков «Честные налоги» и член Общественной палаты Пензенской области Евгений Кузьмичев прокомментировал планы использования дополнительных средств, которые могут поступить в бюджет в случае введения прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц.
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