Пензенцам рассказали, на что пойдут налоги в случае их повышения

Учредитель АНО по защите прав налогоплательщиков «Честные налоги» и член Общественной палаты Пензенской области Евгений Кузьмичев прокомментировал планы использования дополнительных средств, которые могут поступить в бюджет в случае введения прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц.