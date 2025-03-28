МВФ одобрил выделение Киеву очередного транша в размере 400 миллионов долларов

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша в размере 400 миллионов долларов по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF).
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