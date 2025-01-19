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Мальчик с молоточком: 16-летнего задержали за «охоту» на депутата-ветерана в Саратовской области

Мальчик с молоточком: 16-летнего задержали за «охоту» на депутата-ветерана в Саратовской области

Телеканал "78" Парламентарий со званием Героя Российской Федерации уже заявил: парня прощает, а вот его «украинских кураторов» - нет.

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Комментарии
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ЕМ
Евгений Мальцев
Россиянин наверное новый
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19 час.
Silver Kont
Пора уже вводить уголовную ответственность с 14 лет, вплоть до расстрела...
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15 час.
ВА
Владимир Акулов
Раньше  врагам  надо  было  из-за границы  посылать  террориста  на  парашюте ...А  теперь  предателей  легко  вербуют  по  телефону  !!  Прогресс  ,  однако  !
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15 час.

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