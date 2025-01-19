Мальчик с молоточком: 16-летнего задержали за «охоту» на депутата-ветерана в Саратовской области

Пора уже вводить уголовную ответственность с 14 лет, вплоть до расстрела...

ВА

Владимир Акулов

Раньше врагам надо было из-за границы посылать террориста на парашюте ...А теперь предателей легко вербуют по телефону !! Прогресс , однако !