Рособрнадзор: контрольные в школах будут занимать не более 10 % учебного времени

Контрольные работы в школах России должны будут занимать не более 10% учебного времени. Об этом ограничении, которое вступит в силу с 1 сентября, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии