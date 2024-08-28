Мощный взрыв прогремел в Кривом Роге: Прямой эфир пришлось срочно прервать

Мощный взрыв прогремел в Кривом Роге во время украинского телемарафона. Прямой эфир срочно прервали.Мощный взрыв попал в кадры прямого эфира – ведущие срочно прервали прямой эфир "из-за угрозы безопасности".
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