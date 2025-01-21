Трамп не стал класть руку на Библию, принимая присягу на инаугурации

Глава Белого дома Дональд Трамп принял присягу на инаугурации, не положив руку на Библию.На трансляции церемонии видно, что первая леди Меланья Трамп подошла к президенту с двумя Библиями чуть позже, чем глава Верховного суда США Джон Робертс начал приведение к присяге.