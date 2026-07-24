Как бывшие супруги единственную квартиру делили

Как разделить супругам или бывшим супругам единственную "жилплощадь" (дом или квартиру), приобретенную в браке, в отсутствие иных объектов недвижимости, если ни у одного из супругов нет финансовой возможности заплатить второму компенсацию за половину объекта?.
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