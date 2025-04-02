Военный эксперт назвал Днепропетровщину следующей целью армии России

МОСКВА, 2 апреля, ФедералПресс. Военный аналитик Анатолий Матвийчук заявил, что после освобождения Славянска, Покровска, Краматорска и Дружковки Вооруженные силы России могут сосредоточить внимание на Днепропетровской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии