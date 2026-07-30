Захарова назвала атаку ВСУ на морской терминал КТК терроризмом

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действиями террористического характера атаку украинских БПЛА на суда у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в ночь на четверг, 30 июля.
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