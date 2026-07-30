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Захарова назвала атаку ВСУ на морской терминал КТК терроризмом

Захарова назвала атаку ВСУ на морской терминал КТК терроризмом

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действиями террористического характера атаку украинских БПЛА на суда у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в ночь на четверг, 30 июля.

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