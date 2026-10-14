Житель Мордовии обвиняется в хищении денежных средств граждан под предлогом благоустройства могил

Отделом по расследованию преступлений на территории Пролетарского района СУ УМВД России по г.о. Саранск завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.
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