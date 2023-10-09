НАТО вьет для пожилых разведчиков-«АВАКСОВ» новое гнездо — в Литве

Разведка альянска активно работает у северо-западных границ России с самого начала СВО Константин Ольшанский На фото: Боинг E-3A Sentry Awacs (Фото: Марина Лысцева/ТАСС) НАТО размещает в Литве эскадрилью разведывательных самолетов.
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