В посёлки Кузбасса прилетят беспилотники с бюллетенями

Центризбирком впервые применит беспилотники для доставки избирательных бюллетеней в Кузбасс. Центризбирком заключил соглашение с томской компанией "Интэк промышленные системы" об использовании беспилотников для доставки избирательной документации в отдалённые посёлки Кузбасса.