В посёлки Кузбасса прилетят беспилотники с бюллетенями

Центризбирком впервые применит беспилотники для доставки избирательных бюллетеней в Кузбасс. Центризбирком заключил соглашение с томской компанией "Интэк промышленные системы" об использовании беспилотников для доставки избирательной документации в отдалённые посёлки Кузбасса.
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