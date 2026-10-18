Рынок автомобилей в России продолжает удивлять своей динамикой. С одной стороны, Лада Гранта удерживает статус одного из самых востребованных автомобилей в стране, с другой — Haval Jolion закрепился в лидерах среди кроссоверов.
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