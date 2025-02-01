Дмитрий Медведев вручил награды бойцам на реабилитации в Петербурге

Он назвал их подлинными защитниками страны Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Петербург посетил Военно-медицинскую академию имени Кирова, где вручил награды раненым бойцам, которые проходят здесь реабилитацию.
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