Дмитрий Медведев вручил награды бойцам на реабилитации в Петербурге

Он назвал их подлинными защитниками страны Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Петербург посетил Военно-медицинскую академию имени Кирова, где вручил награды раненым бойцам, которые проходят здесь реабилитацию.