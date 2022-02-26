Крым даёт наглядный пример успешного развития в условиях санкций, - Аксёнов

Запад вводит новые и новые санкции против России, которые, как они говорят и мечтают, должны «разрушить» и «порвать в клочья» экономику страны.
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