Рогов: ракета ВСУ попала по пустым бочкам из-под топлива в порту Бердянска

Председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил об ударе, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по порту Бердянска в Запорожской области.
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