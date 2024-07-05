Что приготовить из черники: пошаговые рецепты с фото

Черничный пирог Чтобы приготовить такое вкусное лакомство, вам понадобятся следующие ингредиенты: 2 чашки черники 1 стакан муки 1 стакан сахара 1/2 стакана сливочного масла 2 яйца 1 чайная ложка разрыхлителя щепотка соли 1 чайная ложка ванильного экстракта Пошаговое приготовление: В предварительно разогретой до 180 градусов духовке запеките чернику вместе с половиной стакана сахара в течение […].