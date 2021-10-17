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Специалист рассказал, как замедлить старение мозга

Специалист рассказал, как замедлить старение мозга

Как не допустить преждевременного ухудшения памяти и снижения работоспособности, рассказал руководитель центра «Нейрофитнес» Вячеслав Лебедев 16 октября в интервью радио Sputnik.

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