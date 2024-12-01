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Оператор Pern рассматривает все причины повреждения трубопровода «Дружба»

Оператор Pern рассматривает все причины повреждения трубопровода «Дружба»

Оператор польского отрезка трубопровода «Дружба» пока не исключает никаких причин его повреждения. В числе прочих Pern рассматривает и диверсию, сообщила РИА «Новости» пресс-служба польского энергоконцерна.

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