Оператор Pern рассматривает все причины повреждения трубопровода «Дружба»

Оператор польского отрезка трубопровода «Дружба» пока не исключает никаких причин его повреждения. В числе прочих Pern рассматривает и диверсию, сообщила РИА «Новости» пресс-служба польского энергоконцерна.
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