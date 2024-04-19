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Из-за чего может возникнуть дефицит витамина К2, как понять, что его не хватает

Из-за чего может возникнуть дефицит витамина К2, как понять, что его не хватает

Из-за чего может возникнуть дефицит витамина К2, как понять, что его не хватает Юлия ПономареваДля того чтобы понять, что в организме может не хватать витамина K, важно обращать внимание на ряд сигналов, которые может дать ваше тело.

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