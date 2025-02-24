Доля европейских автомобилей в Брянской области растает

Также машин японского и корейского производства станет значительно меньше на дорогах Брянщины. Соответствующее заключение следует из заявления первого заместителя главы правительства России Дениса Мантурова.
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