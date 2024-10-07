Юристы объяснили, будут ли россиян штрафовать за навигатор из-за поправок в ПДД

Минтранс предложил запретить использовать за рулем устройства, отвлекающие от процесса управления Минтранс предложил запретить использование устройств, отвлекающих внимание водителей за рулем, а также "для просмотра видео в процессе движения".
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