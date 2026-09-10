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Bloomberg: признаков скорого прекращения огня в Иране пока нет

Bloomberg: признаков скорого прекращения огня в Иране пока нет

Иран и США готовятся к затяжной войне, и даже при сохранении низкой интенсивности боевых действий признаков скорого прекращения огня или возвращение к «нормальным» поставкам энергоресурсов на Ближнем Востоке пока нет.

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