Врач Кондрахин предупредил о рисках искривления позвоночника

Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин заявил об опасности тяжелых форм искривления позвоночника, которые могут провоцировать неправильное расположение органов и сердечную недостаточность, опасно как для людей с врожденными аномалиями, так и тех, кто перенес травмы.