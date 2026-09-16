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Царьград

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Врач Кондрахин предупредил о рисках искривления позвоночника

Врач Кондрахин предупредил о рисках искривления позвоночника

Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин заявил об опасности тяжелых форм искривления позвоночника, которые могут провоцировать неправильное расположение органов и сердечную недостаточность, опасно как для людей с врожденными аномалиями, так и тех, кто перенес травмы.

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