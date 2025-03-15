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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елизавета Туктамышева: «Чувство ответственности есть на любых командных соревнованиях. И есть спортсмены, которые могут с этим справиться, а есть те, кому тяжелее»

«На командных турнирах чувствуешь особую ответственность. При этом в командниках меньше волнения. Да, мы все прекрасно понимаем ответственность за команду, но в любом случае знаем, что фигурное катание – это индивидуальный вид спорта.

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