Военный эксперт Александр Артамонов высказался о возможности новой волны мобилизации в России. Выступая в программе «Эмпатия Манучи», он обратил внимание, что в стране продолжается активный набор на службу по контракту.
Военный эксперт Артамонов оценил возможность новой волны мобилизации в РФ
Комментарии
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Вера смелых
Артамонов, закончивший католический лицей во Франции, ни разу не военный по специальности и сути, проживший до 2019 года во Франции и Европе - с какого хрена стал "военным экспертом?!... Либердовая привычка преклоняться перед Западом и здесь играет жопой - а предсказания и анализы Артамонова оказываются фуфлом... И смех, и грех!
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