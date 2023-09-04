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Военный эксперт Артамонов оценил возможность новой волны мобилизации в РФ

Военный эксперт Артамонов оценил возможность новой волны мобилизации в РФ

Военный эксперт Александр Артамонов высказался о возможности новой волны мобилизации в России. Выступая в программе «Эмпатия Манучи», он обратил внимание, что в стране продолжается активный набор на службу по контракту.

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Комментарии
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Вера смелых
Артамонов, закончивший католический лицей во  Франции, ни разу не военный по специальности и сути,  проживший до 2019 года во Франции и Европе  -  с какого хрена стал &quot;военным экспертом?!...  Либердовая привычка преклоняться перед Западом  и здесь играет жопой - а предсказания и анализы Артамонова оказываются фуфлом... И смех, и грех!
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15 час.

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