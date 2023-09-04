Военный эксперт Артамонов оценил возможность новой волны мобилизации в РФ

Вера смелых

Артамонов, закончивший католический лицей во Франции, ни разу не военный по специальности и сути, проживший до 2019 года во Франции и Европе - с какого хрена стал "военным экспертом?!... Либердовая привычка преклоняться перед Западом и здесь играет жопой - а предсказания и анализы Артамонова оказываются фуфлом... И смех, и грех!