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Рекордные цены на топливо заставили медсестер отказываться от пациентов

Рекордные цены на топливо заставили медсестер отказываться от пациентов

Во Франции резкий рост стоимости топлива начал сказываться на работе выездных медсестер. Некоторые из них теперь отказываются обслуживать пациентов, если дорога к ним оказывается слишком дорогой.

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