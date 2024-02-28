Ижевский завод «Купол» кратно увеличит боевые возможности ЗРК «Тор»

Ижевск. Удмуртия. Ижевский электромеханический завод «Купол» начал глубокую модернизацию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор», заявил гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона».
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