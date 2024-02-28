SUSANIN
ГлавнаяБлогHi-techБизнес Власть Город Финансы Здоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SUSANIN

149 подписчиков

Ижевский завод «Купол» кратно увеличит боевые возможности ЗРК «Тор»

Ижевский завод «Купол» кратно увеличит боевые возможности ЗРК «Тор»

Ижевск. Удмуртия. Ижевский электромеханический завод «Купол» начал глубокую модернизацию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор», заявил гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх