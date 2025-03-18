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Царьград

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Украинский дрон атаковал Белгород: пострадал торговый центр «Атлант»

Украинский дрон атаковал Белгород: пострадал торговый центр «Атлант»

В Белгороде торговый центр «Атлант» пострадал в результате атаки украинского дрона: загорелся фасад и близлежащие туи.

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