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"Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на Украине

"Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на Украине

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако было заказано Владимиром Зеленским, чтобы помешать финансированию избирательной кампании Валерия Залужного .

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