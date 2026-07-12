"Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на Украине

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако было заказано Владимиром Зеленским, чтобы помешать финансированию избирательной кампании Валерия Залужного .
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