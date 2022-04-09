Происшествия

11 подписчиков

В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района провели профилактическое мероприятие в детском саду «Золотой ключик»

В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района провели профилактическое мероприятие в детском саду «Золотой ключик»

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, на территории Моздокского района, инспектор по пропаганде БДД с детьми старших и подготовительных групп детского сада «Золотой ключик» г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх