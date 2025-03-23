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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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2.00 – Казахстан сыграет на Евро или ЧМ хотя бы раз до 2040 года

2.00 – Казахстан сыграет на Евро или ЧМ хотя бы раз до 2040 года

Букмекеры оценили шансы сборной Казахстана попасть на крупный турнир в ближайшие 15 лет. Казахстанцы начали отбор к ЧМ-2026 с поражения от Уэльса (1:3).

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