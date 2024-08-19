Зеленский озвучил цель вторжения ВСУ в Курскую область: главное за сутки

КИЕВ, 19 августа, ФедералПресс. Путин прилетел с рабочим визитом в Баку, в Беларуси сообщили о готовности ответить на провокации со стороны Киева, Украина не поделилась с Западом своими планами наступления на Курскую область: в обзоре «ФедералПресс».