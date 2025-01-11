Роскосмос опубликовал детальный снимок одного из районов Токио, сделанный спутником «Ресурс-П» №5

Юрий Ильинов

Роскосмос и NASA продлили соглашение о перекрестных полётах на МКС Программа перекрестных полетов на Международную космическую станцию продлена до 2026 года. Соответствующее дополнение к ранее заключенному соглашению подписали Роскосмос и NASA. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Максим Харламов. По его словам, дополнительное соглашение предполагает выполнение трех полетов в 2025-2026 годах. Напомним, соглашение о перекрестных полетах между РФ и США было подписано в июле 2022 года. Оно предполагало, что в 2022–2024 годах три российских космонавта примут участие в полетах на американских кораблях Crew Dragon, а три американских астронавта – на российских кораблях «Союз». При этом США подчеркивали, что заинтересованы в продлении этого соглашения. Дополнение уже подписано, распространяется на следующие три полета. В 2025 - 2026 годах эта программа будет реализовываться – рассказал Харламов в интервью ТАСС. Добавим, что в сентябре 2024 года ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем доставила на МКС российских космонавтов Ивана Вагнера и Алексея Овчинина, а также американского астронавта NASA Дональда Петтита. Стоит отметить, что МКС является совместным международным проектом, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.