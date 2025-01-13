Минкультуры откажется от финансирования сериалов в этом году

И выделит больше средств на производство документального и анимационного кино Министерство культуры увеличит в 2025 году финансирование производства документального и анимационного кино, при этом снизив поддержку сериалов, передаёт «Парламентская газета» со ссылкой на проект ведомственного приказа.
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