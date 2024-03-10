Геоинженерный проект по отражению солнечного света назвали опасным для Земли

Ассамблея ООН по окружающей среде рассмотрела резолюцию о модификации солнечного излучения — одной из спорных технологий, призванных ослабить парниковый эффект путем отражения части солнечного света обратно в космос.
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