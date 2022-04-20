Тухель о 2:4 с «Арсеналом»: «Делать столько ошибок на таком уровне непозволительно. Вы нигде такого не увидите – только у «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Арсенала». Команды встречались в перенесенном матче 25-го тура АПЛ, «канониры» победили 4:2.
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