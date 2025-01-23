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Царьград

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Власти Финляндии пожаловались на влияние русских СМИ и забыли, что закрыли к ним доступ

Власти Финляндии пожаловались на влияние русских СМИ и забыли, что закрыли к ним доступ

Власти Финляндии впервые выпустили обзор о России и внезапно пожаловались в нем на информационное влияние русских СМИ в стране, несмотря на закрытие к ним доступа.

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