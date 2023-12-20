На Украине заговорили о возобновлении авиасообщения

Президент Украины Владимир Зеленский, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заговорили о возобновления авиасообщения на Украине, но «есть четыре ключевых компонента, которые нужно решить».
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