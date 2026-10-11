Вступили в силу новые правила поверки счётчиков

С наступлением октября 2026 года в России кардинально изменился регламент обслуживания приборов учёта воды.
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