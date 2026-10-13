Плацкарт РЖД ценнее самолёта. Кому по карману билет на поезд после октябрьской индексации на железной дороге

С 1 октября 2026 года регулируемые тарифы РЖД на проезд в плацкартных и общих вагонах выросли на 9,2% — таковы требования распоряжения Правительства РФ от 22 июля 2026 года № 1924-р.
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