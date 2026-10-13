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Вгудок

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Плацкарт РЖД ценнее самолёта. Кому по карману билет на поезд после октябрьской индексации на железной дороге

Плацкарт РЖД ценнее самолёта. Кому по карману билет на поезд после октябрьской индексации на железной дороге

С 1 октября 2026 года регулируемые тарифы РЖД на проезд в плацкартных и общих вагонах выросли на 9,2% — таковы требования распоряжения Правительства РФ от 22 июля 2026 года № 1924-р.

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